Tenax Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tenax Therapeutics hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tenax Therapeutics -0,270 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at