Tenax Therapeutics Shares Rise 19% Despite Wider Q4 Loss

(RTTNews) - Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) shares climbed 19.15 percent to $13.13, gaining $2.11 on Tuesday even after the company reported a wider loss for the fourth quarter.

The stock is currently trading at $13.13 compared with its previous close of $11.02. Shares opened at $12.00 and traded between $12.00 and $13.82 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 710,320 shares, higher than the average volume of about 257,049 shares.

Tenax reported a fourth-quarter net loss of $15.54 million, or $0.38 per share, compared with a net loss of $6.27 million, or $0.18 per share, a year earlier. Operating expenses rose to $16.45 million from $7.30 million, driven by higher research and development spending. For the full year 2025, the company posted a net loss of $52.60 million, or $1.34 per share, versus a loss of $17.60 million, or $1.15 per share, in 2024. The stock has traded in a 52-week range of $4.63 to $18.38.