Tenax Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tenax Therapeutics lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tenax Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,190 USD vermeldet.

