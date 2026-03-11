11.03.2026 06:31:29

Tenax Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tenax Therapeutics gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenax Therapeutics ein EPS von -1,150 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

