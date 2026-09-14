Tenaya Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CWF0 / ISIN: US87990A1060
|
14.09.2026 14:43:43
Tenaya Therapeutics Announces RMAT Designation To TN-401
(RTTNews) - Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) announced the FDA has granted Regenerative Medicine Advanced Therapy designation to TN-401, Tenaya's gene therapy candidate for the treatment of PKP2-associated arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Tenaya's RMAT application included data presented at the American Society for Gene and Cell Therapy Annual Meeting in May 2026.
Faraz Ali, CEO of Tenaya Therapeutics, said: "We look forward to sharing additional data from RIDGE-1 in the fourth quarter and providing an update on our ongoing discussions with regulators regarding pivotal trial plans for TN-401."
In pre-market trading on NasdaqCM, Tenaya shares are down 0.30 percent to $0.6381.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tenaya Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Tenaya Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tenaya Therapeutics Inc Registered Shs
|0,69
|8,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.