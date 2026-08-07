Tenaya Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tenaya Therapeutics hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at