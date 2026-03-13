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13.03.2026 06:31:28
Tenaya Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tenaya Therapeutics hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Tenaya Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,590 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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