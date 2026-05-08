Tenaya Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenaya Therapeutics hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Tenaya Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at