Tenaz Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tenaz Energy hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,71 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,73 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Tenaz Energy mit einem Umsatz von insgesamt 156,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 168,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at