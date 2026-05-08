Tenaz Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Tenaz Energy gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,48 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 705,16 Prozent auf 131,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at