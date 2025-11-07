Tenaz Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tenaz Energy veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,87 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 95,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at