Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|KI-Investitionen belasten
|
18.11.2026 13:24:00
Tencent-Aktie: Milliardeninvestitionen in KI drücken auf das Ergebnis des Internetkonzerns
Die Nachrichten belasteten auch den Kurs des Großaktionärs Prosus - die im Eurostoxx 50 notierte Aktie der niederländischen Internet-Beteiligungsholding verlor zeitweise fast neun Prozent und lag am frühen Nachmittag noch mit gut sechs Prozent im Minus.
Tencent versucht seit einiger Zeit, den Rückstand zu den langjährigen Rivalen Alibaba und ByteDance im KI-Zeitalter aufzuholen. Allerdings liegt das Unternehmen trotz einiger Erfolge weiterhin zurück, auch hinter aufstrebenden Wettbewerbern wie DeepSeek und Moonshot AI. Auch der hauseigene Chatbot konnte bislang keine ernsthafte Konkurrenz für Doubao von ByteDance werden.
Mitgründer Pony Ma hatte die KI-Bemühungen von Tencent im Mai daher als "leckes Schiff" bezeichnet und von den Mitarbeitern größere Anstrengungen verlangt. In der vergangenen Woche hatte er diese Forderungen wiederholt. Die Hälfte der rund 100.000 Konzernmitarbeiter soll demnach mithilfe KI nach Wachstumschancen suchen. Die übrigen Beschäftigten animierte der Milliardär, die Effizienz im Spiele- und Social-Media-Geschäft zu steigern.
/tav/mne/jha/
HONGKONG (dpa-AFX)
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