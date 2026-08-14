Tencent: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tencent hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,08 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 25,51 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at