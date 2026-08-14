Tencent: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tencent hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,12 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 204,79 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,50 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at