Tencent lud am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,13 Prozent auf 30,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at