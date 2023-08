Tencent hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tencent gab am 17.08.2023 die Zahlen für das am 30.06.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 3,88 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,21 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,03 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,76 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 151,70 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at