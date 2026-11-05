Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A0YHJ8 / ISIN: US88032Q1094
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05.11.2026 15:15:00
Tencent Hy4: Neues KI-Modell schafft es in chinesische Spitzengruppe
Tencent-Schriftzug vor einem modernen Bürogebäude bei Nacht." />
Der Technologiekonzern Tencent schließt mit dem KI-Modell Hy4 zur chinesischen Konkurrenz auf. Unabhängige Tests zeigen allerdings ein zwiespältiges Bild.
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