Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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08.07.2026 11:00:10
Tencent inks first deal for carbon-removal credits outside China
[BEIJING] Tencent Holdings will buy 300,000 carbon removal credits from an agroforestry project in Indonesia, marking the first deal of its kind...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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