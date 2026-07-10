Tencent Holdings Aktie

Tencent Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

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10.07.2026 05:03:19

Tencent leads deal to unwind Meta’s $2bn Manus acquisition

Chinese tech giant set to become largest shareholder in AI agent start-up after Beijing ordered reversal of US takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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