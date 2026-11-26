Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A0YHJ8 / ISIN: US88032Q1094
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26.11.2026 21:42:23
Tencent Music: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Tencent Music (NYSE:TME) announced total revenue grew 6% year over year to 8.9 billion Chinese Renminbi (RMB). Long-term investors should care because the company is shifting from reliance on basic music streaming toward intellectual property (IP) services, including stadium concerts and physical merchandise. Three takeaways from management explain how this transition is taking shape.
Tencent Music is leveraging its popular artist catalog to produce offline concerts and physical collectibles, creating revenue streams that go far beyond standard monthly subscription fees.
Integrating Ximalaya, a major long-form audio platform featuring audiobooks and podcasts, broadens content options while improving operating efficiency across both platforms.
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