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19.03.2026 06:31:28

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,56 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 8,45 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,00 USD. Im Vorjahr hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,58 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,38 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 32,70 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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