Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A ließ sich am 15.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,660 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 7,37 Milliarden CNY, gegenüber 7,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,64 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,603 CNY sowie einem Umsatz von 7,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at