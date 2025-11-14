Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden USD – ein Plus von 20,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A 978,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at