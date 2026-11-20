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20.11.2026 06:31:28
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem EPS von 0,20 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A mit 0,200 USD je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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