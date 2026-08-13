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13.08.2026 06:31:29
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,17 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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