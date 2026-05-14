Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at