Tencent Music Entertainment Group Announces Advance In Q2 Profit

(RTTNews) - Tencent Music Entertainment Group (TME) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled RMB2.471 billion, or RMB1.57 per share. This compares with RMB2.409 billion, or RMB1.55 per share, last year.

Excluding items, Tencent Music Entertainment Group reported adjusted earnings of RMB2.686 billion or RMB1.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.8% to RMB8.933 billion from RMB8.442 billion last year.

Tencent Music Entertainment Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: RMB2.471 Bln. vs. RMB2.409 Bln. last year. -EPS: RMB1.57 vs. RMB1.55 last year. -Revenue: RMB8.933 Bln vs. RMB8.442 Bln last year.