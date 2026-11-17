Tencent Music Entertainment Group Aktie
WKN DE: A2N7WQ / ISIN: US88034P1093
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17.11.2026 10:09:49
Tencent Music Entertainment Group Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Tencent Music Entertainment Group (TME) revealed a profit for third quarter of RMB2.154 billion
The company's bottom line totaled RMB2.154 billion, or RMB1.36 per share. This compares with RMB2.153 billion, or RMB1.38 per share, last year.
Excluding items, Tencent Music Entertainment Group reported adjusted earnings of RMB2.450 billion or RMB1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to RMB7.682 billion from RMB6.969 billion last year.
Tencent Music Entertainment Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: RMB2.154 Bln. vs. RMB2.153 Bln. last year. -EPS: RMB1.36 vs. RMB1.38 last year. -Revenue: RMB7.682 Bln vs. RMB6.969 Bln last year.
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