Tencent Music Entertainment Group Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tencent Music Entertainment Group Registered A präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,91 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at