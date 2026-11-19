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19.11.2026 06:31:28
Tencent Music Entertainment Group Registered A legte Quartalsergebnis vor
Tencent Music Entertainment Group Registered A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 HKD gegenüber 0,770 HKD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,40 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A einen Umsatz von 9,25 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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