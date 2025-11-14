Tencent Music Entertainment Group Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group Registered A hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 HKD, nach 0,560 HKD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 9,25 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,63 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at