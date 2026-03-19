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19.03.2026 06:31:28

Tencent Music Entertainment Group Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tencent Music Entertainment Group Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,690 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,48 Milliarden HKD – ein Plus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent Music Entertainment Group Registered A 8,07 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,875 HKD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 9,54 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden.

In Sachen EPS wurden 3,91 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A 2,34 HKD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tencent Music Entertainment Group Registered A 35,68 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,79 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,57 HKD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 36,56 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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