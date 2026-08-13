Tencent Music Entertainment Group Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group Registered A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 HKD gegenüber 0,850 HKD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent Music Entertainment Group Registered A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,28 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 9,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at