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13.08.2026 06:31:29
Tencent Music Entertainment Group Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tencent Music Entertainment Group Registered A hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 HKD gegenüber 0,850 HKD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent Music Entertainment Group Registered A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,28 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 9,11 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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