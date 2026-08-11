Tencent Music Stock Falls 10% Despite Higher Q2 Profit

(RTTNews) - Tencent Music Entertainment Group (TME) shares fell $0.98, or 9.95 percent, to $8.91 Tuesday, on Tafter the company reported higher second-quarter profit and revenue.

The stock opened at $8.63 and traded between $8.21 and $9.06 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $7.94 to $26.70. Trading volume reached 15.08 million shares, compared with an average daily volume of 9.63 million shares.

The company's net income increased to RMB2.471 billion, or RMB1.57 per share, from RMB2.409 billion, or RMB1.55 per share, a year earlier. Adjusted earnings rose to RMB2.686 billion, or RMB1.70 per share. Revenue increased 5.8 percent to RMB8.933 billion from RMB8.442 billion last year.