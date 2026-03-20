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20.03.2026 06:31:28
Tencent öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tencent gab am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,06 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,05 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 213,21 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186,49 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 26,84 HKD gegenüber 22,70 HKD im Vorjahr.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,89 Prozent auf 815,31 Milliarden HKD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 715,87 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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