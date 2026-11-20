Tencent hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 7,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,95 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 207,34 Milliarden CNY gegenüber 192,87 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at