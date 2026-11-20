Tencent gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,13 SGD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 0,120 SGD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,38 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 34,59 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at