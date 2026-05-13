Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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13.05.2026 13:39:01
Tencent Q1 revenue miss heightens pressure for AI payoff
The figure is up 9% at 196.5 billion yuan, less than the average analyst forecast of 199.4 billion yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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