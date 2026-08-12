A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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12.08.2026 11:46:12
Tencent Q2 revenue climbs 11% on AI-driven ad gains, but profit falls short
Net profit rose only 0.7% from a year earlier to 56 billion yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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