Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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08.06.2026 12:44:52
Tencent seeks US$4 billion via US dollar bond and offshore yuan bond sale: sources
This is part of its US$30 billion global medium-term note programme, proceeds will be for general corporate purposesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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