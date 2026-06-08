Tencent Holdings Aktie

Tencent Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

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08.06.2026 12:44:52

Tencent seeks US$4 billion via US dollar bond and offshore yuan bond sale: sources

This is part of its US$30 billion global medium-term note programme, proceeds will be for general corporate purposesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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