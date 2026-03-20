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20.03.2026 06:31:28
Tencent: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tencent hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 23,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Tencent ein EPS von 2,91 USD je Aktie vermeldet.
Tencent hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 104,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 91,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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