Tencent: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tencent gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,26 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,62 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,48 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,69 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at