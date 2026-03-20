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20.03.2026 06:31:28
Tencent stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tencent hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,12 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 0,100 SGD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,53 Milliarden SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31,96 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,450 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatte Tencent ein EPS von 0,390 SGD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 136,64 Milliarden SGD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 122,61 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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