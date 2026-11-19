Tencent hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,60 HKD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 241,18 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 210,75 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at