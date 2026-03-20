Tencent stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tencent präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 6,43 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,59 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,37 Milliarden CNY – ein Plus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 172,45 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,75 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 20,94 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 751,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 660,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at