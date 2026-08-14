Tencent vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tencent hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,12 SGD gegenüber 0,110 SGD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,51 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 33,18 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at