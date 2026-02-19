MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
20.02.2026 00:24:14
TenCore Partners Loads Up 2,000 MercadoLibre Shares
On February 10, 2026, TenCore Partners, LP disclosed a buy of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) stock, adding to its position in the Latin American e-commerce conglomerate.According to a February 10, 2026 SEC filing, TenCore Partners, LP increased its holding in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 2,025 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $4.25 million, based on the average share price within the quarter. At quarter-end, the value of the position rose by $2.80 million, reflecting both the purchase and market price movements.MercadoLibre is a leading technology company in Latin America, providing a comprehensive ecosystem of e-commerce and fintech solutions. It leverages its integrated platforms to drive growth in online retail, digital payments, and financial services across a large and expanding market. Its scale, diverse service offerings, and established brand position it as a key player in the region's digital economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
