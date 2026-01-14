TENDA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TENDA hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TENDA 11,01 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,22 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,34 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at