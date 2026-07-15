TENDA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TENDA hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,30 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TENDA 1,42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,87 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TENDA 38,99 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,96 Prozent auf 5,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte TENDA 5,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at