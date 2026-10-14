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14.10.2026 06:31:29
TENDA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
TENDA hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,22 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,490 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,55 Prozent auf 1,23 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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